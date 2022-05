Incidente sulla A1 tra Orvieto e Fabro. Tir sbanda e urta il guard rail centrale, nessun ferito

Un incidente stradale, senza feriti, ha causato qualche disagio al traffico sulla Autostrada del Sole, nel primo pomeriggio di sabato 14 maggio, tra i caselli di Orvieto e Fabro, in direzione nord.

Secondo quanto si apprende, il conducente di un tir, a causa dello scoppio di uno pneumatico, ha perso il controllo del mezzo ed ha urtato il guard rail centrale. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Stradale di Orvieto per mettere in sicurezza il traffico e per coordinare le attività di rimozione del veicolo e del ripristino della regolarità del traffico. Sul posto anche personale di Autostrade per l'Italia che segnala inoltre code in formazione tra Fabro e Chiusi.