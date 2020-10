Incidente sulla A1 tra Fabro e Chiusi. Autotrasportatore ferito

Sono in corso di accertamento le cause di un incidente che intorno alle 7:00 di martedì 6 ottobre, sull'autostrada del Sole nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, ha visto protagonista un autoarticolato.

Secondo quanto riferisce la Polizia Stradale di Orvieto, l'incidente, autonomo, avrebbe visto il conducente del mezzo pesante perdere il controllo del mezzo e finire fuori strada, oltre il guard-rail. Sul posto sono giunti in breve tempo i soccorsi da parte della Stradale che ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l'autista, 60enne, dalla cabina contorta e del 118 per i soccorsi sanitari.

L'uomo è stato poi trasportato presso l'ospedale "Silvestrini" di Perugia per le cure necessarie. Nessun disagio si è verificato ai danni della circolazione.

