Incidente sulla A1 a Attigliano. Autoarticolato carico di sementi finisce sul guard-rail

Non ha registrato fortunatamente nessun ferito l'incidente autonomo che nella mattina di venerdì 30 ottobre, intorno alle 07:30, sulla autostrada del Sole, all'altezza del casello di Attigliano ha visto unico protagonista un mezzo pesante. Il conducente dell'autoarticolato, che trasportava sementi vari, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo urtando violentemente contro il guard-rail centrale dove si è incastrato senza per fortuna scavalcarlo.

Il carico si è disperso però su entrambe le carreggiate causando qualche disagio alla circolazione con rallentamenti ed incolonnamenti.

