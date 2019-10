ORTE Il musicista ternano Francesco Falcioni è morto ieri mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo Terni-Orte. Dopo aver perso il controllo della sua moto, una Bmw 1200, è finito contro il guard rail nei pressi dello svincolo per l'autostrada, contro una colonna della galleria dopo un viadotto in direzione Terni. E' stato subito soccorso, gli operatori del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma il suo cuore ha cessato di battere quando era ancora a terra. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti gli accertamenti.

Francesco Falcioni, 66 anni, bravo pianista era molto conosciuto in città dove . Diplomato in pianoforte al conservatorio di Perugia e laureato in musicologia jazz al conservatorio Casella de L’Aquila aveva aperto da molti anni un centro di formazione musicale. Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA