Perugia, due incidenti stradali: feriti e paura

PERUGIA - E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì mattina a Ponte Pattoli nei pressi dell'uscita della E45. Due le auto coinvolte.Sul posto 118, voigili del fuoco e forze dell'ordine. Altro incidente nella notte tra domeniuca e lunedì lungo la Pievaiola dove una Fiat 500 si è ribaltata. Gli occupanti dell'auto sono usciti dall'abitacolo da soli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provvedutoa liberare la sde strdale dall'auto ribaltata. Accertamenti in corso per stabilire le cause dei due incidenti stradali. © RIPRODUZIONE RISERVATA