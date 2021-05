Magione, muore in un incidente stradale ragazza di 19 anni

PERUGIA- Una ragazza di 19 anni è morta mercoledì mattina in un incidente stradale lungo la strada che collega Magione a Passignano sul Trasimeno. La notizia viene confermata da fonti ospedaliere e dai vigili del fuoco. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco e anche i carabinieri per i rilievi di legge. Sembra che a bordo dell'auto ci fosse il padre della ragazza. L'allarme è scattato mercoledì mattina intorno alle 7,30. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente mortale. Secondo informazioni più dettagliate rese note in un secondo momento dai vigili del fuoco l'incidente è avvenuto tra San Feliciano e Torticella all'altezza del castello di Zocco.

Ultimo aggiornamento: 09:22

