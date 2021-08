Incidenti stradali a Magione e Perugia, auto ribaltate. Ci sono feriti

Domenica 1 Agosto 2021, 09:03

PERUGIA - Due incidenti stradali tra notte e mattino in provincia di Perugia. Il primo è avvenuto alle 4 a Casenuove di Magione. Un'auto si è ribaltata , ferito il conducente. Auto ribaltata, domenica mattina, anche lungo il Raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Prepo in direzione di Ponte San Giovanni. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito in modo grave. In entrambi i casi sul posto 118 e vigili del fuoco. Oggi sulle strade dell'Umbria previsto traffico inteso per le partenze e i rientri dalle vacanze.