Spoleto, anziano investito e ucciso lungo la Tuderte

SPOLETO- Sabato mattina un anziano è morto dopo essere stato investito da un'auto in località San Venanzo lungo la strada Tuderte. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attarversando la strada non lontano dalle strisce pedonali, quando l'utilitaria condotta da una donna che viaggiava in direzione La Bruna, l'ha travolto. L'anziano è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi di legge la polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA