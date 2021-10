Incidente a Sferracavallo di Orvieto Sbandano e urtano colonnine del gas Coinvolti quattro ragazzi

Domenica 3 Ottobre 2021, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 11:08

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, intorno alle 2, in via Tevere, centralissima via a Orvieto nella frazione di Sferracavallo.

Secondo quanto si apprende un'autovettura con a bordo quattro ragazzi, dopo aver sbandato ha urtato le colonnine del gas di alcuni appartamenti. I Vigili del Fuoco di Orvieto dopo aver soccorso in sinergia con il 118 i ragazzi, fortunatamente rimasi illesi, hanno messo in sicurezza la zona. Presente sul posto anche la Polizia di Stato.