Si schianta davanti casa, poi l'auto prende fuoco: Perugia, muore un ragazzo di 23 anni

PERUGIA - Morire carbonizzato a pochi metri da casa, al ritorno all'alba dopo aver passato il sabato in giro a divertirsi come tanti giovani: è morto così un ragazzo di 23 anni di Agello, che si è schiantato con la propria auto alle 5.30 di domenica mattina in zona Montebuono.



Il giovane era a pochissimi metri dalla sua abitazione quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve giunti immediatamente sul posto assieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza del 118, l'auto che stava guidando (un'utilitaria alimentata a benzina) si è andara a schiantare contro la colonna di un cancello. La macchina, secondo quanto ricostruito dai soccorritori e quanto raccontato da chi ha attivato i soccorsi, ha preso fuoco quasi immediatamente e il giovane non avrebbe avuto scampo morendo di fatto carbonizzato all'interno dell'abitacolo.



Molto conosciuto nella zona tra Agello e Mugnano, dipendente di un supermercato della zona, il ragazzo era solo all'interno dell'auto che si è incendiata. Da quanto si apprende, in quel momento le condizioni meteo erano particolarmente difficili a causa della pioggia. Come da prassi in questi casi, verranno disposti accertamenti per valutare lo stato psico-fisico del giovane al momento dell'incidente al fine di accertare nel dettaglio le cause che hanno portato all'incidente e alla morte del ragazzo.

