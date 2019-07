Incidente al rientro dalla festa in piscina, morti due ragazzi: gravi altri due amici

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina a Montecastrilli. È deceduto un altro giovane. Si tratta di un diciannovenne che si trovava accanto all'amico trentatreenne morto durante il tragitto in ospedale, dopo il violento impatto avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria in via Dello Scalo, a Montecastrilli.

I giovani, quattro in totale, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono finiti contro un mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo, l'auto è finita sotto al Tir. Durante il trasporto in ospedale uno dei giovani è deceduto. Altri due sono apparsi subito in gravi condizioni, e uno, il diciannovenne, è deceduto al Santa Maria in sala operatoria. Restano ricoverati in rianimazione gli altri duegiovani di 20 e 25 anni.

I ragazzi, tutti del comprensorio ternano, avevano partecipato a una festa in piscina organizzata a Montecastrilli. Il drammatico incidente durante il tragitto per tornare a casa, in un punto, la curva dello Scalo, in passato teatro di tragedie analoghe.

