Incidente sul raccordo Terni - Orte: Narni Scalo inondata nuovamente dal traffico.

A Narni Scalo è tornato l’incubo del traffico deviato dal raccordo Terni - Orte: “Oggi pomeriggio (22 settembre) sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” è stata chiusa la carreggiata in direzione Terni in località Narni a causa di un incidente. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia”. Questo è stato il comunicato dell’Anas. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone in una strada resa viscida per la pioggia, che cadeva abbondante nella zona. Il personale Anas è intervenuto sul posto per il ripristino della transitabilità nel tempo più breve possibile, mettendo in campo mezzi di sollevamento. Ma questa tempestività non ha impedito che per qualche ora i mezzi pesanti siano ritornati prepotentemente in Via Tuderte. Poi la morsa del traffico si è attenuata e tutto è ritornato normale.