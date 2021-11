Incidente a Tuoro, Raccordo a lungo bloccato verso Perugia

TUORO SUL TRASIMENO - Sul Raccordo Autostradale “Perugia-Bettolle” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione di Perugia, su un tratto in corrispondenza del km 21,000, a Tuoro sul Trasimeno a seguito di un incidenteche ha coinvolto un’autovettura. Sulle cause dell'incidente sono in corso di accertamenti. «Attualmente- informa una nota di Anas- sono in corso le operazioni di recupero del mezzo; successivamente si procederà allo sgombero del materiale ed alla pulizia dal piano viabile, per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile». Sul posto è presente personale di Anas, vigili del fuoco, 118 e polizia stradale.

AGGIORNAMENTO

L'incidente, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si è verificato intorno alle 8,45. Il traffico è stata riaperto, secondo quanto ha informato Anas, alle 11,20.