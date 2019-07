Traffico paralizzato a Piediluco. La strada che porta alla frazione lacustre di Terni è chiusa a causa di un incidente. All'altezza della trattoria Teresa due auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei due automobilisti coinvolto nell'incidente rimasto seriamente ferito: è stato trasportato al Santa Maria di Terni dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Terni. L'uomo è ricoverato con prognosi riservata. La strada che collega Terni con Piediluco, passando da Marmore, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per fare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 23:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA