Perugia, incidente sulla Eugubina a Piccione: due morti nello schianto frontale tra due auto

E' di due morti il drammatico bilancio di un incidente stradale che si è verificato venerdì pomeriggio a Piccione lungo l'Eugubina in provincia di Perugia. Due auto, nel centro del paese, si sono scontrate frontalmente. Le vittime sono un perugino di 75 anni che si trovava alla guida di una Chrysler e un quarantenne. Per cause in corso di accertamento l'auto si è scontrata con una Fiat Punto. L'automobilista che la guidava è stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è ferito gravemente ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale. E' il secondo incidente mortale che si verifica in pochi giorni dopo quello di Ponte Felcino dove, domenica pomeriggio, ha perso la vita un motociclista.

