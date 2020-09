Narni, incidente sulla Flaminia: coinvolto motociclista

Grave incidente nella notte sulla Flaminia in cui è rimasto coinvolto un motociclista che procedeva in direzione Narni. La dinamica non è stata chiarita ma il centauro si sarebbe scontrato con un'auto che usciva dal piazzale di un'azienda. La moto è ha fatto un volo di un centinaio di metri distruggendosi. Il motociclista è sbalzato e, quando i vigili del fuoco sono riusciti a ritrovare il corpo, era vivo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e i carabinieri di Narni.

+++In aggiornamento+++ © RIPRODUZIONE RISERVATA