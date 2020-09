TERNI Lo scooterista Mauro Fogliani di 59 anni è morto all'ospedale Santa Maria in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente stradale accaduto il pomeriggio del 14 settembre all’incrocio tra via dei Gonzaga e via del Centenario. I L'uomo, che prestava servizio presso un'azienda metalmeccanica di Terni, era in sella ad una moto e si è scontrata con un'auto condotta da una ternana di 45 anni. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito serie. Malgrado i tentativi dei medici di salvarlo è deceduto martedì sera mentre si trovava ricoverato al reparto di Terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA