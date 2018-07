PERUGIA - Uno schianto terribile, con la sua moto contro un'auto. E un ragazzo di Cannara, di neanche trenta anni, ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di venerdì lungo la strada che collega Palazzo d'Assisi con Petrignano. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Assisi, diretti dal maggiore Marco Vetrulli, subito accorsi per assieme al 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte e svolgere i rilievi del caso.



Le condizioni del giovane sono sembrate immediatamente molto gravi. Portato al Santa Maria della Misericordia, il ragazzo è stato prima portato in chirurgia toracica per un'operazione d'urgenza e poi trasferito in Rianimazione. Le sue condizioni vengono definite particolarmente gravi, e sta lottando tra la vita e la morte.

