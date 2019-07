Un ragazzo di trentatré anni è deceduto e due ragazzi sono ricoverati in condizioni gravi al Santa Maria di Terni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba a Montecastrilli, nei pressi della stazione ferroviaria in via Dello Scalo. I giovani, quattro in totale, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono finiti contro un mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo, l'auto è finita sotto al Tir. Durante il trasporto in ospedale,e uno dei giovani deceduto. Altri sono in gravi condizioni. Meno serie le condizioni del quarto giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA