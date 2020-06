PERUGIA - Un motociclista è morto sabato mattina intonro alle 11,30 lungo la strada Lacugnana-San Sisto. Per cause in corso di accertamentoi da parte della polizia munciapale si sono scontrare una nmoto e un'auto. Il conducente della moto è morto sul colpo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Aggiornamenti nel corso della giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA