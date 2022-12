Tavernelle, donna di 57 anni travolta e uccisa da un'auto mentre porta a spasso il cane. Morto anche l'animale

Un donna di 57 anni è stata travolta e uccisa venerdì sera mentre stava portando a spasso il suo cane. Nell'impatto con l'auto è morto anche l'animale. L'incidente è avvenuto nella zona del vecchio campo sportivo di Tavernelle (Panicale). I soccorsi sono scattatati immediatamente, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta in ospedale. Accettamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire le esatte causa dell'incidente, anche se la donna sia finita in mezzo alla strada perché il cane le era scappato oppure è stata investita mentre attraversava. Nella zona di via Lenin dove è avvenuto l'incidente c'è un marciapiede. Valutazioni in corso sullo stato psicofisico di chi si trovata alla guida, un uomo di 35 anni di Castiglion Fosco che si trovava alla guida di una Volvo.