Incidente mortale sulla Autosole vicino a Orvieto. Muore autista di una cisterna

E' di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 4 novembre, sulla Autostrada del Sole, in direzione sud, nei pressi del casello di Orvieto. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Orvieto intevenuta sul posto insieme a Vigili del Fuoco e sanitari del 118, un autoarticolato, una cisterna carica di gasolio, avrebbe tamponato violentamente un altro mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza.

Nell'impatto ha perso la vita il conducente della cisterna, un uomo di origini straniere del quale al momento non si conoscono le generalità, mentre è rimasto fortunatamente illeso l'autista del camion tamponato. Parte del gasolio trasportato si è sversato sulla carreggiata prontamente rimessa in sicurezza. Code e disagi si sono verificati durante le operazioni di ripristino della viabilità e recupero dei mezzi incidentati.

Ultimo aggiornamento: 09:26

