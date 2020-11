ORVIETO Non c'è stato purtroppo niente da fare per A.C., 54 anni, orvietano, investito da una autovettura nel primo pomeriggio di domenica 22 novembre lungo la strada provinciale 12 che da Canale di Orvieto porta a Porano. E secondo quanto si apprende, sarebbero stati proprio i carabinieri della stazione di Porano a raggiungere per primi il luogo dell'incidente.

Stava passeggiando con la compagna lungo la strada principale di Canale, quando all'altezza del cimitero, un'auto, proveniente dal lato opposto della carreggiata, lo ha investito. Fatale l'impatto, violentissimo, per l'uomo che è morto sul colpo. Sotto shock la compagna che si è miracolosamente salvata pur essendo accanto a lui e il conducente del mezzo, probabilmente - ma saranno le indagini della compagnia Carabinieri di Orvieto a stabilirlo - abbagliato dal sole.

A nulla è purtroppo valso l'immediato intervento degli operatori sanitari del 118 dell’ospedale di Orvieto, al loro arrivo, l'uomo era già privo di vita.

