Schianto a Bettona, muore uomo di 47 anni

BETTONA - Tragico incidente lungo la Torgianese. Un uomo di 47 anni è morto nella mattinata di lunedì dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muretto. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero altre persone e auto coinvolte. Indagano i carabineri della Compagnia di Assisi per risalire alla cause del tragico schianto. Torna così ad allungarsi la scia di sangue sulle stdade della provincia di Perugia dopo gli incidenti mortali delle scorse settimane di Gubbio e di Cannara dove hanno perso la vita due persone.