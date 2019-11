Un signore che stava attraversando la strada sulle strisce in via Campofregoso è stato investito da un'auto e ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il 118. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale. Secondo quanto si è appreso l'investitore si è fermato per prestare i primi soccorsi.