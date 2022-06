Carambola tra auto lungo l'A1 Sei feriti estratti dalle lamiere

Sulla Autostrada del Sole, tra i caselli di Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un gravissimo incidente avvenuto intorno alle 15:00 di venerdì 17 giugno, al chilometro 414, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion e cinque autovetture. Lo comunica Autostrade per l'Italia.

Il bilancio provvisorio - riferisce una nota dei Vigili del Fuoco - è di 4 feriti estricati e stabilizzati dal 118 e 2 ancora da disincastrare dalle lamiere.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. In direzione Roma si segnalano 4 chilometri di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro.

A causa dell'uscita obbligatoria a Fabro, si registrano 3 chilometri di coda. Dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte e percorrere la Siena-Bettolle con rientro a Valdichiana. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale di Orvieto, i Vigili del Fuoco di Orvieto e di Siena, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sanitario e meccanico.

notizia in aggiornamento - foto di repertorio