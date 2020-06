Si ribalta auto sui monti, feriti due carabinieri forestali

GUBBIO - Un'auto con due carabineri forestali è precipitata in una scarpata a Petrazzano, in una zona boschiva particolarmente impervia. Per i soccorsi si è levato in volo un elicottero del 118 e si sono mosse anche le squadre del soccorso alpino dell'Umbria oltre che i vigli del fuco.

L'auto con a bordo i due militari, un uomo e una donna, si è ribaltata più volte. La donna, 40 ann,i e l'uomo, 37, sono stati sempre coscienti e sono stati loro stessi a dare l'allarme. La donna è stata trasportata all’ospedale di Perugia in elicottero e, secondo i primi accertamenti medici, avrebbe riportato un trauma cranico e toracico. L'altro militare è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Branca. © RIPRODUZIONE RISERVATA