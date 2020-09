Corciano, auto contro un bus e poi finisce in un campo

CORCIANO- Incidente martedì mattina verso le 8,30 lungo la strada provinciale che porta a Solomeo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Corciano, si sono scontrati un autobus di linea e una vetura. Feriti i due conducenti con quello dell'auto che è stato liberato dalle lamiere contorte dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo lo scontro con il bus l'auto si è ribaltata finendo in un campo. Sul psto anche il 118 che ha trasportato i feriti in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA