Scontro sulla Somma, auto finisce contro un autobus

PERUGIA - Incidente sbato mattina sulla Flaminia nei press del valico della Somma. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Foligno una Opel Corsa è finita contro un autobus di linea. Ferito il conducente che è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Terni dopo essere stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi.