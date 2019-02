AVIGLIANO UMBRO Incidente oggi pomeriggio alla fornace Briziarelli di Dunarobba, un operaio è rimasto gravemente ferito a un braccio dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. E' stato o portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute. Sono immeditamante intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dei fatti. Lo stabilimento, divenuto famoso per la scoperta di una foresta fossile preistorica nella cava di proprietà, nel 2003 è stato completamente realizzato ex-novo ed appositamente progettato per produrre oltre 1200 tonnellate al giorno di blocchi in laterizio portanti e da tamponamento, forati e blocchi da solaio.

