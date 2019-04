Incidente aereo a Castel Viscardo, sabato l'ultimo saluto al chirurgo estetico morto in volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Si terranno sabato 13 aprile, alle 16.30 nella chiesa di Sant'Alessio all'Aventino a Roma, i funerali di Flavio Saccomanno, il 71enne noto chirurgo estetico della Capitale morto il 30 marzo scorso in un incidente aereo nei pressi dell'aviosuperficie di Castel Viscardo durante un'esercitazione acrobatica . Sulla dinamica sono attesi i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Terni nell'ambito dell'indagione aperta dopo l'accaduto così come si attendono gli esiti della perizia tecnica sull'aereo acrobatico Zlin 50. Al momento non è ancora esclusa nessuna ipotesi sulle cause dell'incidente, dall'improvviso malore all'errore umano nella valutazione della chiusura di un’acrobazia rispetto alla vicinanza con il terreno anche se il 71enne chirurgo era considerato un pilota molto esperto con alle spalle numerose gare. Sul fatto ha aperto un'inchiesta anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.Saccomanno, originario di San Paolo del Brasile e romano d'adozione, era molto conosciuto a Castel Viscardo che frequentava assiduamente, in particolare l'aviosuperficie di cui era peraltro tra i soci proprietari. «Era una persona eccezionale - commenta il sindaco Daniele Longaroni esprimendo alla famiglia il cordoglio dell'amministrazione comunale - la sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità».