Inciampa nel guinzaglio del cane e cade in una scarpata: morto un 44enne a Orvieto

Un quarantaquattrenne orvietano è deceduto a Orvieto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 marzo, dopo essere caduto nei pressi di una scarpata lungo il fiume Paglia in località Bardano. A nulla è valso il tentativo di recupero messo in atto da varie squadre dei Vigili del Fuoco di Orvieto. Un pomeriggio di sole e una passeggiata in compagnia del proprio cane, lungo il fiume Paglia, si sono trasformati in tragedia a Orvieto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è Maurizio Giuliani, 44 anni, di origini romane ma residente nella frazione di Morrano, è morto in seguito a una brutta caduta in un canale di scolo che dai campi circostanti raccoglie acqua e arriva al Paglia.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti del commissariato di Orvieto guidati dal dirigente Antonello Calderini, stava passeggiando con il proprio cane – a quanto si apprende un animale di taglia grande - lungo una strada di campagna non lontano dalla sponda del fiume tra Bardano e Allerona Scalo, in compagnia di altre due persone, quando – la dinamica dei fatti è ancora al vaglio della Polizia – probabilmente strattonato dall'animale che teneva al guinzaglio e con il quale stava giocando, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto nel canale sottostante, da una altezza di circa due metri. A nulla è valso il pronto intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Orvieto e dei sanitari del 118 che insieme a polizia e carabinieri sono stati allertati dalle persone che erano in quel momento con il quarantaquattrenne. L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, è stato trovato infatti privo di vita; fatale è stato per lui il forte impatto con le sponde e le acque del canale.

Ultimo aggiornamento: 21:42

