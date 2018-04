Spese pazze in Regione: mille euro a cena, 120 dal fioraio e un hotel a Caserta

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Millecentotrentacinque euro rimborsati a Rocco Valentino per una “conviviale” in un ristorante di Roma con un gruppo di parlamentari amici. E poi 121 euro spesi da Maria Rosi per un gran bel mazzo di fiori. E ancora, i circa 30mila euro che il Pd ha destinato alle feste dell’Unità. Nell’inchiesta per le “spese pazze” è finito praticamente tutto il vecchio consiglio regionale.

Gli avvisi di conclusione indagine sono stati notificatati nei giorni scorsi agli ex Pdl: è indagato il neo deputato di Fi Raffaele Nevi, sei anni fa capogruppo del Popolo della Libertà a Palazzo Cesaroni, insieme ad Alfredo De Sio, Rocco Valentino, Massimo Monni, Maria Rosi, Andrea Lignani Marchesani e Massimo Mantovani. L’ipotesi di reato è peculato.

Nei giorni scorsi, l’avviso di conclusione indagine era stato notificato pure all’ex capogruppo Pd Renato Locchi (indagato con altri 3 dem) e prima a Franco Zaffini (neo senatore di Fdi), a Fiammetta Modena (appena eletta in Senato con Fi), a Roberto Carpinelli, nel 2011 unico componente del gruppo “Per l’Umbria Catiuscia Marini presidente”, ai socialisti Massimo Buconi e Silvano Rometti e a Sandra Monacelli, allora Udc.

IL SISTEMA

I finanzieri del colonnello Dario Solombrino hanno spulciato una marea di scontrini e fatture, incrociando numeri e date con i documenti presi a Palazzo Cesaroni. Tutte spese anticipate dai consiglieri regionali di tasca propria e poi rimborsate con i fondi del consiglio regionale perché indicate sotto il titolo di “attività istituzionale”. Ma per gli inquirenti qualcosa non quadra. Le spese dal fioraio, ad esempio, vengono definite da chi indaga «ontologicamente non inerenti alle finalità istituzionali».

L’AUTOGRILL

I finanzieri hanno svolto un lavoro certosino, inseguendo anche i 9 euro e 10 centesimi spesi da Alfredo De Sio all’Autogrill di Magliano Sabina insieme ai 2 euro e 70 giustificati semplicemente «con la generica motivazione di consumazioni bar».

L’HOTEL

Una sorte simile ai 141 euro che Rocco Valentino ha dichiarato di aver speso in un hotel di Caserta, ma che per gli inquirenti «sono stati rendicontati senza documento fiscale».

I VIAGGI

L’inchiesta coordinata dal pm Paolo Abbritti punta gli anni 2011 e 2012, non prima perché è scattata nel 2016 e non si può andare a ritroso per più di 5 anni, e non oltre perché dal 2013 il decreto Monti ha fissato regole più nette. Nell’indagine ci sono una montagna di ricevute di ristoranti e benzinai. Per i due anni di spese finiti nell’inchiesta ciascun consigliere del centrodestra, ad esempio, ha ottenuto rimborsi carburante per cifre tra i 4mila e gli 8mila euro. Ma il più delle volte era rendicontato tutto con dichiarazioni cumulative mensili, senza specificare le singole trasferte.

I RISTORANTI

Gli uomini delle Fiamme gialle hanno passato al setaccio i bilanci dei gruppi consiliari e cerchiato in rosso una gran mole di pranzi e cene. Dai 104 euro spesi da Raffaele Nevi per incontrare simpatizzanti ad Amelia, ai 1.068 euro di Massimo Monni a Gubbio, fino ai 1350 euro rendicontati da Massimo Mantovani in un bar ristorante di Assisi.



Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA