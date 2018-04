Spese pazze in Regione: nei guai tutti i partiti, dal Pd all'ex Pdl

di Federico Fabrizi e Michele Milletti

PERUGIA - Dai pochi euro di un caffè al pranzo in agriturismo. Dai ristoranti prenotati per incontri con non meglio precisati «simpatizzanti, attivisti, imprenditori, figure istituzionali», a un mazzo di fiori. E pure un maxi rimborso benzina da 8mila euro. Spese pazze in Regione: dopo il gruppo misto, i socialisti, il Pd (quattro indagati tra cui il capogruppo della precedente legislatura Renato Locchi), Oliviero Dottorini (all’epoca capogruppo dell’Italia dei Valori), l’indagine arriva a toccare anche il centrodestra, precisamente il gruppo del Pdl in consiglio regionale negli anni 2011 e 2012. L’inchiesta è diretta dal sostituto procuratore Paolo Abbritti e coordinata dai militari della guardia di finanza diretti dal colonnello Dario Solombrino. Anche stavolta, con l’avviso di conclusione indagini notificato in questi giorni, l’ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è peculato. Teoricamente, l’appropriazione indebita di denaro pubblico da parte di un pubblico ufficiale. Più banalmente: i rimborsi spettanti ai consiglieri regionali per la loro attività politica. Funziona così: il consigliere di turno presenta gli scontrini al capogruppo e arrivano i soldi. Sono denari che escono del bilancio del consiglio regionale. La tesi di chi conduce le indagini è che alcuni rimborsi non siano stati adeguatamente giustificati e che alcune attività pagate con i fondi di Palazzo Cesaroni non rientrino nella “attività politica”. L’indagine perugina ha marciato su due binari paralleli: le Fiamme gialle hanno svolto accertamenti per la Corte dei Conti e per la Procura della Repubblica di Perugia. Gli avvisi di conclusione indagine erano stati notificati nei mesi scorsi ai rappresentati dei gruppi “più piccoli”. Dai componenti del gruppo misto, ad esempio l’attuale senatore di Fdi Franco Zaffini, che allora era uscito dal Pdl, fino ai socialisti Massimo Buconi e Silvano Rometti, lui è ancora consigliere regionale. Stessa sorte per i componenti delle due squadre più numerose allora a Palazzo Cesaroni: il Pd (l’ex capogruppo Renato Locchi altri tre consiglieri) e il Pdl. A finire nel registro degli indagati il neo deputato di Fi Raffaele Nevi (all’epoca presidente del gruppo consiliare Pdl in Regione), Alfredo De Sio, Rocco Valentino, Massimo Monni, Maria Rosi, Massimo Mantovani e Andrea Lignani Marchesani. Sono difesi dagli avvocati Ermes Farinazzo, Daniele Federici, Anacleto Ferranti, Elena Ferrara, Chiara Ferrari, Lisa Ficai e Sergio Fili. I consiglieri regionali hanno rimarcato più volte che sei anni fa non esistevano criteri precisi per stabilire cosa potesse essere rimborsato e cosa no. PERCHÉ QUEI DUE ANNI I conti passati al setaccio dalla Guardia di Finanza fanno tutti riferimento al periodo compreso tra il 2011 e il 2012. Non prima, perché gli accertamenti sono scattati nel 2016 e le richieste di documentazione non possono andare indietro per più di 5 anni. Non oltre, perché nel 2013 è entrato in vigore il decreto del governo Monti che dopo il “caso Fiorito” nel Lazio ha fissato paletti più precisi per le spese dei consiglieri regionali.

Sabato 31 Marzo 2018



