TERNI - Tre squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio che, all'ora di pranzo, è divampato in una villa a due piani di via Ippocrate.

Ingenti i danni ma per fortuna nessuna conseguenza per i proprietari. Nel giro di un paio d'ore i vigili sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano invaso la villa alla periferia della città. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e quelle per verificare la stabilità della struttura.

Sulle cause dell'incendio al momento nessuna ipotesi. Per capire l'origine del rogo ora è al lavoro il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.



Ultimo aggiornamento: 17:08

