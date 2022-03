San Giustino, casa in fiamme: un intossicato

SAN GIUSTINO Una persona è rimasta intossicata dal fumo scaturito da un incendio che si è verificato nella tarda serata di sabato a Selci nel comune di San Giustino, in via del Lavoro. La casa aggredita dalle fiamme è un'abitazione singola. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco l'incedio si sarebbe sviluppato dai locali della cucina, forse per un fornello lasciato acceso. Sul posto per i soccorsi, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello, è stata inviata anche un'altra da Sansepolcro. La persona intossicata è stata affidata alle cure del 118.