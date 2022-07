Incendio in un bosco a Monteleone d'Orvieto. Le fiamme arrivano a bordo strada, chiusa la Umbro-Casentinese

A causa di un incendio a bordo strada, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 71 'Umbro Casentinese Romagnola', al km 71,500, nel comune di Monteleone D’Orvieto, in provincia di Terni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco di Orvieto e Città della Pieve anche con l'ausilio di un aereo per lo spgnimento delle fiamme e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

(notizia in aggiornamento)