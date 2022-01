Terni, incendio in una palazzina a Città Giardino lievemente intossicata coppia di anziani

TERNI I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti poco dopo la mezza notte in via Montegrappa per un incendio che ha coinvolto un terrazzo di un abitazione ed si è propagato in alcune stanze sottostanti. L'immediato intervento ha evitato danni più gravi; lievemente intossicati dal fumo due anziani abitanti l'appartamento sottostante, ma che fortunatamente non hanno avuto bisogno di cure mediche e che sono potuti tornare nella loro abitazione. Altro intervento dei vigili del fuoco in via dei Pressio Colonnese per l’incendio di una caldaia di un’abitazione che ha finito per interessare anche la canna fumaria della palazzina.