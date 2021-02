TERNI Un’anziana ternana è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per l’intossicazione causata dal denso fumo che ha invaso la sua abitazione. La donna, 89 anni, che vive sola in un appartamento della periferia, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione dei vicini di casa che hanno notato le fiamme e il fumo che si era sprigionato. L’incendio che, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato provocato da un corto circuito, ha interessato l’appartamento di strada di Sabbione dove l’89enne vive sola. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto in pochi minuti, hanno lavorato per mettere in salvo l’anziana proprietaria, che, oltre a qualche lieve ustione, presentava tutti i sintomi riconducibili ad un’intossicazione provocata dal denso fumo che ha respirato in attesa dei soccorsi. L’89enne è stata tratta in salvo dai pompieri e caricata su un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata e sottoposta alle cure del caso. Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento sono partite le indagini del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Che i primi rilievi sembrano ricondurre ad un corto circuito. Un episodio che va in scena a distanza di poche ore di distanza da quello che si è verificato in un appartamento di Ciconia, a Orvieto. Anche in questo caso a rischiare la vita è stata un’anziana. La donna, 87 anni, che vive con due nipoti che non erano presenti al momento dell’incendio, ha subito chiamato i vigili del fuoco di Orvieto e mentre attendeva il loro arrivo si è affacciata alla finestra per evitare di respirare il denso fumo che aveva invaso i locali. Stando ai primi accertamenti svolti sul posto le fiamme, che hanno poi quasi distrutto l’appartamento dell’anziana donna avrebbero avuto origine dal mal funzionamento di una stufa a pellet. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e una ambulanza del 118, pronta a soccorrere l’anziana proprietaria. La prima preoccupazione era stata quella di disporre la chiusura del gas nello stabile interessato e in quello accanto e di far uscire di casa tutti gli abitanti dei sette piani del palazzo.

L’ottantasettenne è stata portata in ospedale per accertamenti

