TORGIANO- Emergenza nella notte a Miralduolo di Torgiano dove ha preso fuoco un silos in cui era stipata segatura nel piazzale di un'azienda. L'allarme è scattato intorno alle 4 della notte e il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per ore. Una volta spente le fiamme i pompieri, arrivati con tre squadre partite dalla centrale di Perugia, dovranno risalire alle cause del rogo.

