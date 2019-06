Rimorchio carico di carta in fiamme sull'autostrada A1 tra Attigliano e Giove. Brucia anche la scarpata: traffico rallentato

Il rimorchio dell'autotreno di uno spedizioniere è andato in fiamme mentre il conducente stava guidando sull'autostrada A1, tra Attigliano e Giove, direzione nord. Nel rimorchio c'era soprattutto carta. Il conducente non si era accorto delle fiamme ed è stato fermato dalla Polstrada. A quel punto è riuscito a staccare la motrice in modo che il camion non ha subito danni.

Il rimorchio invece ha preso fuoco così come la scarpata adiacente. Sul posto, oltre alla polizia stradale anche uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Terni e Amelia. Il traffico ha subito rallentamenti e ci sono file importanti.

Ultimo aggiornamento: 19:52

