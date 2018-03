Perugia, incendio al quinto piano di un palazzo: salvate 15 persone a Ellera

PERUGIA - Paura alle sette di domenica mattina: intervento di massima urgenza per i vigili del fuoco per un allarme incendio al quinto piano di un palazzo di via Gramsci, a Ellera. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e due volanti. I pompieri hanno utilizzato l'autoscala per salire al quinto piano e portare subito in salvo le persone che vivono negli appartamenti interessati: saranno in tutto una quindicina, gli occupanti delle abitazioni colpite da fiamme e fumo costreti ad abbandonare le proprie abitazioni.



Dopo aver evacuato le famiglie e aver spento le fiamme partite da uno degli appartamenti e fatto fuoriuscire il fumo dagli altri, pompieri al lavoro per stabilire l'origine delle fiamme e verificare eventuali danni agli appartamenti. Almeno due abitazioni risultano per ora inagibili. Le persone ecacuate sono tutte in buone condizioni.







Domenica 11 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



