Terni, nuovo incendio questa volta in un'azienda di trasporti A fuoco bancali di legno e plastica Evacuata una casa attigua, paura per un disabile

TERNI Un nuovo violento incendio è scoppiato intorno alle 17 a Terni, nella zona Polymer e sta distruggendo parte dei capannoni della azienda di autotrasporti Medei che si trova in strada Sabbione, le fiamme stanno interessando bancali in legno e plastica e stanno già intervenendo in forze i vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI CRONACA Terni, Dopo il rogo le analisi di Arpa sulla diossina: "Non... CRONACA Terni, dopo il rogo emergenza diossina con picchi cinque volte... IL CASO L'incendio alla Ferrocart a Terni le foto di Angelo Papa IL ROGO Terni, incendio in azienda trattamento dei rifiuti: allarme...

Ad alimentare l'incendio anche il forte vento con con una nuvola nera visibile a chilometri di distanza. Solo otto giorni fa un altro rogo aveva distrutto parte della Ferrocart in via Vanzetti con le fiamme che hanno divorato tonnellate di plastica, sprigionando diossine per ore. In questo nuovo caso di incendio le fiamme ed il fumo stanno minacciando un'abitazione attigua ai capannoni dove vive un disabile: sta intervenendo un mezzo del 118 per i soccorsi. A supporto delle squadre dei vigili del fuoco di Terni stanno giungendo da Perugia anche altre squadre con autobotte e carro schiuma. Al momento si sta provvedendo ad evitare la propagazione delle

fiamme alle strutture adiacenti.