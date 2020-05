Incendio con ferito a Melezzole, una frazione dell'Amerino. Una cisterna di gasolio è andata in fiamme per cause ancora non accertate. Da quanto riferiscono i vigili del fuco che sono intervenuti c'è un ferito. Al momento si sa solo che è rimasto gravemente ustionato. L'uomo, 70 anni, è stato preso in cura dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni. L'incidente sarebbe avvenuto durante alcune operazioni di manutenzione all'impianto domestico. Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA