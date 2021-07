Incendio nei boschi vicino a Cesi interviene un canadair sul posto anche il sindaco Latini

Venerdì 30 Luglio 2021, 20:52

TERNI Anche un canadair è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato nel pomeriggio di oggi nei boschi di Cesi, a Terni, nel tratto che conduce al sito archeologico di Carsulae. Sul posto anche un elicottero antincendio regionale, insieme a tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme - in base a quanto si apprende - si sono avvicinate ad alcune case. Presenti anche il sindaco Leonardo Latini, le forze dell'ordine e la Protezione civile. Questa ha predisposto il trasferimento di

alcune persone rimaste bloccate nella montagna di Sant'Erasmo, che si trova sopra l'area interessata dalle fiamme, che non risultano comunque in pericolo.