Trevi, auto in fiamme nelle notte. Indagano i carabinieri

TREVI- Stanno indagandoi i carabinieri per risalire alle cause dell'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha completamente distrutto un'automobile a Borgo Trevi, in via Genova. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno e i carabinieri oltre ai tecnici della Vus per ripristinare le utenze danneggiate dalla fiamme che hanno distrutto la piccola utilitaria. Quando i pomieri sono arrivari sul posto l'auto era già completamente avvolta la fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA