Incendio all'Asm, M5s subito in pressing. «Non conosciamo ancora le dinamiche e la portata di quanto accaduto, ma queste immagini ci riportano ad altri incidenti simili avvenuti nel nostro comprensorio», ricorda in una nota il capogruppo del M5s a Palazzo Spada, Federico Pasculli. Chiaro il riferimento agli incendi che in passato sono divampati proprio nella zona industriale di Maratta, dove si trova il centro di selezione dei rifiuti di Asm. «Per questo - avverte il capogruppo Pasculli - fin da ora invitiamo le autorità competenti ad intervenire immediatamente secondo il principio di precauzione per tutelare la salute dei cittadini. Vigileremo affinché si faccia chiarezza e non si minimizzi con faciloneria l'accaduto».

Ultimo aggiornamento: 09:25

