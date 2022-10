A fuoco un appartamento durante la notte, evacuato tutto il palazzo

TERNI Incendio a Terni in un appartamento con i vigili del fuoco che hanno poi fatto smberare tutti gli appartamenti ed i 32 inquilini. Alle ore 3,25 due squadre della sede centrale di Terni con 4 mezzi sono intervenute in via Andromeda al civico 9 per l'incendio di un appartamento posto a primo piano. L'appartamento al momento del sinistro era occupato da due persone la mamma ed il figlio sedicenne e l'incendio ha interessato la cameretta del ragazzo. I vigili del fuoco entrati dal terrazzo hanno provveduto ad estinguere l'incendio prima che si propagasse alle altre stanze ed ai piani superiori. Si è reso necessario durante le operazioni a scopo precauzionale evacuare l'intera palazziana composta da 9 appartamenti per un totale di 32 persone. Al termine delle operazioni di spegnimento si è provveduto ad una ricognizione strutturale ed alle 5,30 è stato permesso il rientro degli occupanti degli altri 8 appartamenti. Al momento il solo appartamento interessato dal sinistro risulta inagibile. Intervenuto sul posto anche il 118 ma per fortuna nessuno ha dovuto fare ricorso alle loro prestazioni.