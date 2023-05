Mercoledì 3 Maggio 2023, 07:10

PERUGIA - Nessun segno che possa far pensare a qualcosa di accidentale: per questo motivo le indagini dei carabinieri forestali, diretti a livello regionale dal colonnello Gaetano Palescandolo, si incentrano sempre di più sulla posta dolosa per il maxi rogo che venerdì scorso ha bruciato circa 30 ettari di bosco in zona Morleschio. Insomma, la mancanza della classica bruciatura di erbacce e sterpaglie all’origine dell’incendio spinge sempre di più gli investigatori sulla pista di una mano che ha volontariamente dato fuoco al bosco. E non è da escludere che qualche elemento per giungere all’identificazione del piromane possa già essere stato raccolto.



LA RICOSTRUZIONE

L’allarme è scattato nella zona di Morleschio intorno a mezzogiorno. Le fiamme partite nell’area boscosa lungo la strada che collega Casa del Diavolo a Gubbio attraverso Santa Cristina si sono velocemente propagate anche a causa del forte vento che ha spirato per buona parte del pomeriggio. E addirittura hanno costretto i vigili del fuoco a un presidio notturno. Il tutto nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi. Sul posto infatti nel giro di pochissimo tempo sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco pù il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per gestire i due Canadair che sono stati chiamati a svolgere le operazioni di spegnimento dall’alto, oltre alle squadre dell’agenzia forestale e ai carabinieri forestali.

Notevole l’attività da parte dei due canadair se si considera che, secondo quanto registrato dall’applicazione “Flightradar24” hanno compiuto almeno dodici voli tra il Trasimeno e la zona interessata dalle fiamme. L’unico elemento positivo è rappresentato dal fatto che in quella zona non sono molte le abitazioni e nessuno è stato interessato dalle fiamme.