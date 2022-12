PERUGIA - Fiamme all'alba nella zona di Ponte San Giovanni: secondo quanto si apprende, è stato danneggiato un locale notturno. Sul posto immediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato con la massima celerità per spegnere l'incendio e bonificare l'area.

I pompieri, assieme alle forze dell'ordine, sono al lavoro per ricostruire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista.